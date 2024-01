Belgio, RWDM-Eupen interrotta: tifosi lanciano fumogeni e petardi in campo

RWDM-Eupen è stata interrotta. La partita, valida per la Jupiler League, massima serie del calcio del Belgio, è stata fermata dall’arbitro perché sono stati lanciati dei fumogeni in campo e i tifosi si stanno producendo in diverse intemperanze. Non appena la situazione sarà riportata alla normalità, allora potrà riprendere il gioco in terra fiamminga. Vi aggiorneremo di seguito su quando questo accadrà.

21.45 – La partita non riprenderà più per oggi. E’ stata fermata all’84’ sullo 0-1 e per stasera non si giocherà più.