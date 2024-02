Rugby, Sei Nazioni 2024: Italia al lavoro verso l’Irlanda, Marin e Canali si aggiungono ai convocati

Dopo la sconfitta di misura contro l’Inghilterra, l’Italrugby è tornata al lavoro per preparare il secondo impegno del Sei Nazioni 2024. Domenica, con calcio d’inizio alle 16 italiane, gli Azzurri saranno impegnati a Dublino contro l’Irlanda. Una sfida sicuramente difficile, ma il primo tempo dell’Olimpico chiuso in vantaggio contro gli inglesi fa sicuramente ben sperare. La squadra è tornata a lavorare presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, con una doppia seduta di allenamento nella giornata di oggi. Il ct Quesada può contare su due nuove aggiunte alla lista dei convocati: si tratta di Matteo Canali (seconda linea delle Zebre Parma alla prima convocazione in Nazionale Maggiore) e Leonardo Marin (trequarti in forza al Benetton con 6 presenze e una meta segnata con la maglia dell’Italia).

La lista completa dei convocati

Piloni

Pietro CECCARELLI (Perpignan, 32 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 37 caps)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 1 cap)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 17 caps)

Tallonatori

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 18 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 3 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 19 caps)

Seconde Linee

Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 37 caps)

Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 6 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 50 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 4 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 17 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 1 cap)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 34 caps)

Ross VINTCENT (Exeter, esordiente)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 18 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 8 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 4 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester, 25 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 80 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 32 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 31 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 13 caps)

Federico MORI (Bayonne, 14 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 16 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 15 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 17 caps)

Monty IOANE (Lione 26 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 6 caps)