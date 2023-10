Virginia Raggi: “Roma inopportuna con sponsor Riyad. Sgarbo dei Friedkin, con Sensi non sarebbe successo”

“Trovo inopportuno che la Roma decida di esibire come sponsor sulla maglia il nome della principale città competitor di Roma per ospitare Expo 2030, ossia Riyad. Ed è scandaloso che un sindaco come Gualtieri, che conosce bene la società e con cui ha rapporti, rimanga silente su questo”. Queste le parole di Virginia Raggi, ex sindaco di Roma e attuale presidente della Commissione speciale per Expo 2030, al Giornale Radio FM intervenendo sul tema dello sponsor Riyad della Roma: “La Roma è una società calcistica privata e può fare affari con chi vuole, io contesto solo il momento, perché il 28 novembre ci sarà il voto decisivo per Expo 2023 e siamo tutti impegnati in una lotta ardua per vincere candidatura. In questa fase delicata è una mossa scorretta, potevano aspettare il 29 novembre. Il Campidoglio dovrebbe farsi sentire. Uno sgarbo della Roma? Della dirigenza direi, che non è italiana e probabilmente non ha a cuore la candidatura. Con Sensi o Viola sarebbe andata diversamente. Se non c’è conflitto, allora propongo che le squadre della Capitale, da qua a fine novembre, mettano sulla loro maglia il logo Roma Expo 2030, così da portare avanti tutti insieme questa iniziativa”.