Nazionale Under 19, per le amichevoli in Serbia ci sono Pafundi ed Amey

La Nazionale Under 19 potrà contare su due simboli per le prossime amichevoli in Serbia. Infatti il gioiellino Pafundi dell’Udinese ed Wisdom Amey, difensore del Bologna che il 12 maggio 2021, all’età di 15 anni e 274 giorni, è diventato il più giovane esordiente di tutti i tempi in Serie A.

Dopo le due amichevoli disputate a settembre a Prato con Irlanda del Nord (successo per 3-2) e Paesi Bassi (sconfitta per 2-0), gli Azzurrini voleranno in Serbia per affrontare in una doppia amichevole la nazionale di casa. Per i due match, in programma rispettivamente mercoledì 11 (ore 18) a Gornji Milanovac e sabato 14 ottobre (ore 16) al Centro Federale serbo di Stara Pazova, il tecnico Bernardo Corradi ha convocato 22 giocatori.