Francia colma di cimici: gli inglesi attribuiscono a Mbappé il soprannome di Mbedbug

Cimici ovunque in Francia. Questa è la psicosi che si sta abbattendo in queste ore nelle case, nelle scuole, negli edifici pubblici della nazione transalpina. Anche nel mondo dello sport questa forma di psicosi non ha fatto altro che ingigantire gli eventi, visto e considerato anche le prossime Olimpiadi di Parigi della prossima estate.

Dopo la sconfitta di ieri del PSG contro il Newcastle, gli inglesi hanno deciso di attribuire a Kylian Mbappé un soprannome non molto carico, ossia Mbedbug. Il significato inglese di questo soprannome si denota come bedbug” è ovviamente la cimice del letto. Fra i tanti soprannomi assunti in questi dal fenomeno francese, sicuramente questo appellativo sarà uno dei meno carini