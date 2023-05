Monza-Napoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Monza e Napoli, valevole per la 35esima giornata della Serie A 2022/2023. Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato ma vogliono comunque finire in bellezza la stagione. I partenopei vogliono proseguire la loro marcia e continuare a macinare punti, mentre i brianzoli tenteranno di regalare una gioia ai propri tifosi e continuare a fare bene. All’andata finì 4-0 per il Napoli; come andrà stavolta? La sfida è in programma oggi, domenica 14 maggio alle 15:00. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.