Verona-Sassuolo, Gaich: “Vittoria per la nostra gente, felice per il gol”

Adolfo Gaich ha commentato il gol vittoria segnato contro il Sassuolo: “Vittoria meritata, per noi e per la nostra gente: era una gara importante per uscire da questa situazione. Quando ho visto la palla ho tirato e speravo che entrasse – dice sul suo gol – Sono felicissimo. La salvezza? E’ possibile. Con questa vittoria si può fare, abbiamo una grande squadra e possiamo riuscire a salvarci”.