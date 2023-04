Torino-Roma 0-1, Mourinho: “Noi terzi? Sicuri che la Juventus non abbia 59 punti?”

Jose Mourinho, dopo l’1-0 della sua Roma contro il Torino, ha così commentato su Dazn un classifica che vede i giallorossi momentaneamente terzi: “Roma al terzo posto? Sicuri che la Juve non abbia 59 punti? Siamo in Italia…”. “Le partite si vincono quando segni un gol in più dell’avversario – ha proseguito il tecnico ex Inter –, questo è l’obiettivo non solo nel calcio, ma nello sport. Bisogna vincere cercando di sfruttare le tue qualità e cercare di nascondere i problemi. L’avversario che mi preoccupa di più nella lotta Champions? Noi stessi, il fatto che vogliamo pensare come una grande squadra, ma abbiamo una rosa con dei limiti. Abbiamo di nuovo tre partite a settimana da giocare e per noi è duro, però io non sono capace di pensare in piccolo. Andiamo avanti di partita in partita”, ha concluso Mourinho.