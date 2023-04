Hellas Verona-Sassuolo, Dionisi: “Inspiegabile la sconfitta. Non eravamo pronti a fare un gradino in più in classifica”

Le parole di Dionisi a margine di Hellas Verona-Sassuolo, persa incredibilmente dai suoi nei minuti finali per 2-1. Queste le parole di Dionisi a Dazn.

Sulla partita e sulla sconfitta: “Inspiegabile, negli ultimi 5 minuti abbiamo continuato a giocare creando ancora di più. Abbiamo commesso degli errori evidentemente, ma non dobbiamo abbassare il nostro morale e dimenticare quello che abbiamo fatto finora. Abbiamo avuto tante occasioni per chiudere la partita. Rimanendo in partita il Verona, anche e soprattutto con il suo pubblico ci ha messo del suo. Il Verona ha avuto più fisicità di noi. L’errore di Consigli mi fa dispiacere per il ragazzo perchè so quanto da alla causa. Le sconfitte devono tirare ancora di più il nostro meglio. Non ero contento del pareggio, figuriamoci della sconfitta“.

Sulla mentalità: “Quando vedi che hai la partita in mano ti adagi e non si deve fare perchè poi può succedere questo. Abbiamo avuto la partita in controllo, ma non siamo riusciti a fare il secondo gol pur se siamo riusciti a creare tantissimo, molto più delle ultime partite. Non eravamo pronti evidentemente di fare un gradino in più in classifica, ma ci riproveremo“.

Sulla classifica: “Ad oggi per quello che poteva accadere non sono contento della classifica, ma dobbiamo comunque rimanere sereni e rimboccarci le maniche. Tutti della mia squadra devono dimostrare tanto. Dobbiamo crescere anche nella fase offensiva ed in questo senso la sconfitta può essere un punto di partenza“.