Verona, Saponara si presenta: “Subito convinto dal club, sono consapevole delle mie qualità”

Nella giornata odierna il nuovo attaccante dell’Hellas Verona, Riccardo Saponara, si è presentato alla stampa nel corso della conferenza: “Verona mi ha sempre attratto per la sua storia e per il calore dei tifosi. Non ho mai avuto ripensamenti, sono stato deciso fin da subito su questa scelta. Qui ho trovato un ambiente che non sembra arrivare da una salvezza conquistata a uno spareggio. Un gruppo di giocatori che va forte, che lavora tanto e ha consapevolezza dei propri mezzi. C’è un allenatore capace di guidarci e di far emergere le nostre qualità. A Firenze ho ritrovato una linfa che stava scemando. Sono cresciuto, ho riscoperto la capacità di interpretare un ruolo diverso. Oggi sono consapevole delle mie qualità tecniche e umane, voglio dare continuità alle ultime tre stagioni per dare il mio contributo a una squadra che mi ha dato tanta fiducia, io voglio ripagarla”.

Saponara si è detto sicuro di poter fare bene sotta la guida di Marco Baroni, seguendo la scia di quanto fatto alla Fiorentina: “Può ricalcare un po’ quello dei miei ultimi due anni alla Fiorentina. Lui conosce le mie caratteristiche: sono un giocatore che può svariare sulla trequarti in tutte le zone. Sarà lui a decidere dove posizionarmi. Non mi sento un leader perché credo sia un’etichetta che vada conquistata, se lo diventerò mi sarà riconosciuto dagli altri. Mi sento nella condizione di poter dare il mio contributo, vista la mia esperienza. Il percorso che ho affrontato negli ultimi anni mi ha fatto crescere molto, cercherò di dare una grossa mano a chi mi sta intorno, ai miei compagni”.