Psg, Donnarumma: “Ringrazio tutti per il supporto, ora stiamo bene”

“Volevo ringraziarvi per il vostro supporto che mi avete dato a partire da venerdì scorso. Sono stati giorni difficili, però l’importante è che stiamo tutti bene. Ora sono in Giappone e non vedo l’ora di cominciare a giocare e indossare la maglia del Psg nei prossimi impegni. Vi mando un abbraccio grande e ancora grazie a tutti”. I ringraziamenti su Instagram di Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, che nella notte tra il 20 e il 21 luglio, insieme alla compagna Alessia Elefante, è stato vittima di un’aggressione e di un furto con scasso nella sua abitazione a Parigi. L’ex Milan ha giocato nell’amichevole terminata 0-0 contro l’Al Nassr.