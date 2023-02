Salernitana, Nicola: “E’ mancata la giusta determinazione, ma possiamo raggiungere la salvezza”

“Questa era una partita da pareggio, che ci fa innervosire. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiare ma forse non c’è stata la determinazione giusta. È difficile accettare questo ko, perché si poteva portare a casa un punto”. Esordisce così Davide Nicola dopo la sconfitta della Salernitana sul campo del Verona. “Nel secondo tempo abbiamo giocato con il gusto di rischiare. Stasera si doveva portare via un punto perché l’avremmo meritato. Siamo in un momento in cui le cose non girano bene ma dobbiamo pensare di fare meglio. È una sconfitta che ci deve dare la spinta per poter fare il nostro percorso”. Poi ha concluso: “In certe situazioni non siamo molto determinati e ci mettiamo anche qualche errore individuale. A me spiace perché questa è una squadra che ha qualità e che può raggiungere la salvezza. Siamo sempre abituati a fare autocritica. Sono convinto che raggiungeremo il nostro obiettivo. Dobbiamo avere l’ambizione di portare via il massimo possibile in ogni sfida che affrontiamo”.