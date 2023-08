Verona-Roma, Baroni: “Gara difficile. Faraoni torna a disposizione”

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: “Ho bei ricordi da calciatore, domani sarà difficile contro una squadra guidata da un grande allenatore e che ha le carte in regola per fare un campionato importante. Serviranno voglia e dedizione, ma con in pubblico come il nostro ci sarà tanto entusiasmo”. Sui singoli: “Faraoni torna a disposizione, così come Hien. Bonazzoli ha già dimostrato di poter dare tanto. L’ultimo arrivato, Serdar, è un centrocamposta interessante. Non è al top perché si è fermato nelle scorse settimane, ma è a disposizione”.