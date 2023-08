F1 GP Olanda 2023, risultati e classifica prove libere 2: Norris miglior tempo, Ferrari in difficoltà

I risultati e la classifica delle prove libere 2 del Gp di Olanda 2023 a Zandvoort: ecco dunque i tempi fatti segnare durante queste FP2 che chiudono il venerdì olandese. E’ Lando Norris a sorpresa a far segnare il miglior tempo davanti a Max Verstappen e a un super Alexander Albon, incidenti per Oscar Piastri e Daniel Ricciardo (portato al centro medico e in ospedale per un problema al polso). Disastro totale per la Ferrari, undicesimo Leclerc e sedicesimo Sainz, mai in palla con nessuna mescola e né in simulazione qualifica che in long run del passo gara. Di seguito ecco la classifica delle seconde libere.

CLASSIFICA TEMPI FP2 OLANDA