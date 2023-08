Frosinone-Napoli, Daspo ed obbligo di firma per 5 anni per due tifosi

La Polizia ha individuato chi, nel corso di Frosinone-Napoli, ha commesso violenze avvenute una settimana fa in occasione della gara inaugurale della stagione di Serie A 2023-24. Per i due tifosi Daspo per cinque ed obbligo di firma per 5 anni.

Si tratta di un disoccupato di 43 residente a Ceccano e di un operaio di 42 anni residente a Veroli. Appena avuta la certezza della loro identità il questore Domenico Condello ha disposto l’immediata applicazione delle massime sanzioni possibili: 5 anni di divieto d’ingresso a qualunque manifestazione sportiva, a cui si aggiunge l’obbligo per 5 anni di presentarsi in caserma per firmare un registro durante lo svolgimento delle partite.