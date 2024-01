Verona, respinto il ricorso di Setti: confermato il sequestro del 100% delle quote di Star Ball

Il tribunale del riesame di Bologna ha respinto il ricorso presentato dalla difesa del presidente del Verona, Maurizio Setti, per quanto riguarda il sequestro preventivo delle partecipazioni sociali nell’Hellas della società Star Ball, azionista unico del club scaligero. Poco prima di Natale, nell’ambito di un’inchiesta per bancarotta condotta dalla Guardia di Finanza, era stato disposto il sequestro delle quote. Va ricordato che in ogni caso il patrimonio del Verona non è toccato dalla vicenda.