Napoli, Juan Jesus: “La sconfitta contro l’Inter fa ancora male, ma si impara anche da questo”

Attraverso un post sul suo profilo Instagram, Juan Jesus ha commentato la sconfitta in finale di Supercoppa italiana 2024 contro l’Inter: “Fa ancora male. Perdere così dopo una lotta all’ultimo pallone e mezz’ora in dieci. Uno di voi in privato mi ha mandato la foto della figlia che piange dopo la nostra sconfitta. Fa terribilmente male!”

Il difensore brasiliano ha poi proseguito: “Quanto avrei voluto far ridere di felicità quella bimba e con lei tutti voi, amici miei. Quanto avrei voluto. E invece si soffre. È lo sport: si vince, si perde, si sbaglia. Ci sta. Credo peró che si possa imparare anche da questa sconfitta e dallo spirito mostrato dai miei compagni, da quella voglia di stare insieme nelle difficoltà e combattere l’uno per l’altro. Ricominciamo da questo. Stringiamoci forte e ripartiamo“.