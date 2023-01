Sassuolo, Pinamonti e Consigli finiscono ko. Distrazione al legamento del ginocchio per il portiere

Non arrivano buone notizie per il Sassuolo che, al termine della doppia seduta di allenamento svolta oggi al Mapei Football Center, è stato costretto a fare i conti con due pesanti infortuni. Andrea Pinamonti ha subito una distrazione al flessore della coscia destra, mentre Andrea Consigli ha riportato una distrazione al legamento collaterale del ginocchio destro. La situazione di entrambi i calciatori sarà valutata quotidianamente in funzione dei successivi controlli diagnostici e delle terapie effettuate.

Per quanto riguarda l’allenamento il resto della squadra nella mattinata, dopo una fase di riscaldamento, c’è stata una suddivisione in due gruppi, che hanno alternato lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo ed esercitazioni tecnico-tattiche specifiche per reparto. Nel pomeriggio messa in azione, esercitazioni tecniche e partitelle a campo ridotto.