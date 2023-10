Verona-Napoli 1-3, Lazovic: “Bisogna evitare di ripetere il campionato dello scorso anno”

L’esterno dell’Hellas Verona, Darko Lazovic, dopo la sconfitta contro il Napoli nella gara della nona giornata di Serie A 2023/2024, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Ci dobbiamo concentrare sulle cose positive, ma alla fine quello che conta è il risultato. La nostra partita non è stata buona. Abbiamo cominciato bene, ma ad una squadra come il Napoli non si possono concedere due gol in ripartenza. In questo momento non stiamo facendo bene, bisogna evitare di ripetere lo scenario dello scorso anno. In casa dobbiamo cercare di vincere contro tutti. Dobbiamo avere maggiore lucidità nell’ultimo passaggio, per migliorare possiamo soltanto lavorare”.