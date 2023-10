Salernitana-Cagliari, i convocati di Ranieri: tornano in lista Lapadula e Mancosu

Claudio Ranieri ha convocato 26 giocatori per Salernitana-Cagliari, match della Serie A 2023/2024 in programma domani pomeriggio all’Arechi alle ore 15:00. Il tecnico dei sardi ritrova anche Lapadula e Mancosu, in via di recupero dopo problemi fisici che hanno tenuto entrambi fuori dallo scorso giugno. Sicuramente una buona notizia per cercare riscatto dopo un inizio di campionato a dir poco complesso per la compagine rossoblu.

L’elenco completo dei convocati