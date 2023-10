Aggressione ai tifosi della Stella Rossa a Bologna: quattro serbi in ospedale, subito dimessi

di Redazione 33

Quattro tifosi della Stella Rossa Meridianbet di basket sono stati aggrediti a Bologna, dove la squadra serba ha giocato in Eurolega. Lo ha reso noto la stessa società con un comunicato in cui nega l’esistenza di una trasferta organizzata, alla luce del divieto di biglietti ai tifosi ospiti disposto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

“Il KK Crvena Zvezda Meridianbet è costretto a fare un annuncio, per mettere definitivamente fine a tutte le speculazioni, libere interpretazioni (anche falsità) che vengono presentate da venerdì sera riguardo all’aggressione agli studenti serbi avvenuta a Bologna venerdì prima della partita di Eurolega Virtus – Crvena zvezda Meridianbet”, si legge nella nota. “Non c’è stata alcuna partenza organizzata dei tifosi della Stella Rossa per Bologna, né c’è stato alcuno ‘scontro di tifosi’. I simpatizzanti, che studiano all’estero, si sono recati a Bologna di propria iniziativa. Il club è in contatto con le famiglie degli studenti, portati precauzionalmente in ospedale dopo l’aggressione, dal quale sono stati immediatamente dimessi. Ora si sentono bene”, conclude il comunicato.