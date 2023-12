Verona-Lazio, Vecino torna tra i convocati. Lesione per Isaksen

Si chiude il caso Matias Vecino. Il centrocampista è tra i convocati di Maurizio Sarri per Verona-Lazio dopo “i motivi disciplinari” che avevano portato all’esclusione per l’impegno col Genoa in Coppa Italia. Rientrano Casale, Zaccagni e Luis Alberto che hanno superano i rispettivi problemi fisici. Niente da fare invece per Romagnoli, Patric e Isaksen. Quest’ultimo si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato “una lesione distrattiva a carico del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”, spiega la società biancoceleste.

Di seguito, i convocati di Sarri per Verona-Lazio:

Portieri: Mandas, Provedel, Sepe;

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Ruggeri;

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Gonzalez, Immobile, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni.