Coppa del Mondo salto con gli sci 2023/2024, qualificazioni Klingenthal: Insam e Bresadola dentro, fuori Cecon

Sono andate in archivio le qualificazioni alla prima manche a Klingenthal, in Germania, dove prosegue la Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile 2023/2024. Davanti a tutti il giapponese Kobayashi con 137.9 punti, seguito da Kraft con 134.4. Terzo Forfang con 133.9, ultimo dei saltatori oltre i 130 punti. Quarto Zajc, a 8 punti dal terzo posto, con 125 punti. Per quanto riguarda gli azzurri, dentro Campregher, 21° con 102.9 punti, Insam, 33° con 91.3 punti, e Bresadola, 42° con 83.7 punti. Fuori solo Cecon, 53° con 66.4 punti, a 6 punti dalla qualificazione. Domani alle 16 la prima e la seconda, e ultima, manche.