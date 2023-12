Vandalizzata la targa per Valentino Mazzola, il Torino: “Lui resta patrimonio di tutti, c’è gente senza dignità”

di Mattia Zucchiatti 70

“Una targa si può vandalizzare anche 100 volte. Valentino Mazzola resterà per sempre nella storia del calcio italiano, patrimonio di tutti. Mentre i vandali resteranno tali, gente senza dignità e valori, vergogna di tutti”. Lo scrive su Twitter il Torino FC. Nella notte alcuni vandali hanno infatti ridotto in frantumi la targa dedicata allo storico capitano del Grande Torino in piazza Galimberti, a Torino. Inaugurata solamente lo scorso 4 maggio, la targa è già stata vandalizzata in altre due occasioni nel giro di 6 mesi.