Verona-Cremonese, Alvini: “Mi aspettavo partita diversa, bisogna chiedere scusa”

“Oggi mi aspettavo una partita diversa. Dobbiamo solamente chiedere scusa per non essere riusciti a fare quello che avremmo voluto”. Così Massimiliano Alvini ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della Cremonese sul campo del Verona. “Non abbiamo reagito dopo il gol preso, a differenza di altre partite dove eravamo riusciti anche a recuperare. Siamo stati pochi aggressivi. Non era questa la sfida che avremmo dovuto regalare e le responsabilità sono le nostre. Al quarto d’ora della ripresa abbiamo cambiato i tre giocatori davanti per provare a dare punti di riferimento diversi al Verona. Il possibile rigore su Dessers? Non voglio appellarmi a quello. Finora, il nostro bilancio non è positivo. È stata una prova completamente diversa rispetto a quella mostrata contro la Juventus. Noi non siamo quelli di stasera. Il tempo per lavorare c’è, ma quella di stasera non è la strada giusta”, ammette Alvini.