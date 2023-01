Verona-Cremonese, Zaffaroni: “Bravi a gestire una gara complicata”

“Era una partita molto difficile, perché dal punto di vista nervoso era complicato. I ragazzi però sono stati bravissimi. Abbiamo trovato il doppio vantaggio subito e poi gestito bene, anche nella ripresa quando c’è stato il ritorno della Cremonese”. Questa l’analisi di Marco Zaffaroni ai microfoni di Dazn al termine della vittoria del Verona ai danni della Cremonese per 2-0. “Mancano ancora più di 20 partite e definirla come ultima spiaggia mi pareva eccessivo. I miei giocatori hanno affrontato il match del modo giusto. Tutti sono stati eccezionali come impegno e dedizione. Djuric, per le caratteristiche che ha, è un giocatore fondamentale perché ci consente di tenere palla e farci salire. Lo stiamo sfruttando nella maniera giusta”. Zaffaroni conclude parlando del mercato: “Non ci penso. Voglio rimanere concentrato su chi ho a disposizione”.