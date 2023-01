Bologna, emozioni e brividi al Dall’Ara: nel ricordo di Mihajlovic e Vialli (FOTO)

Il Dall’Ara e il Bologna, nella prima partita in casa dopo la morte di Sinisa Mihajlovic, omaggiano l’ex allenatore. Mentre i rossoblù e l’Atalanta scendono in campo, sul maxi schermo scorrono le immagini di Mihajlovic, gli abbracci con Arnautovic, i sorrisi con Barrow e i suoi giocatori. “Mentre il Paese si stringe nel ricordo di Gianluca Vialli, in questo minuto di silenzio vogliamo ricordare anche Sinisa Mihajlovic, che in questi tre anni ha regalato a tutta Bologna grandi emozioni. Addio mister, rimarrai per sempre nei nostri cuori”, scandisce lo speaker, mentre la curva srotola lo striscione ‘Ciao Sinisa per sempre bolognese come noi. I campioni non muoiono mai”. Infine il coro ‘Per Sinisa alè’, che scandì il periodo della malattia.