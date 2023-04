Verona-Bologna, Zaffaroni: “Gara complicata, vittoria importantissima”

“Stasera era una gara complicata perché il Bologna è una squadra veramente difficile da affrontare, ha grande qualità di palleggio, sapevamo che sarebbe stata una gara di grande sofferenza. Però abbiamo fatto le cose che dovevamo fare, ci hanno complicato i piani questi infortuni all’inizio, ma la squadra ha reagito alla grande e abbiamo portato a casa questa vittoria molto importante”. Queste le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona, Marco Zaffaroni, commenta ai microfoni di Sky Sport il successo dei gialloblù in casa sul Bologna. Il tecnico ha commentato la doppietta decisiva di Verdi: “E’ uno dei giocatori di grande qualità, è un periodo che sta bene, in grado di fare giocate importanti, bisogna cercare il più possibile di metterlo nelle condizioni di esprimersi. Ha fatto una grande partita, ma la prestazione di tutti i difensori, dei centrocampisti è stata di grande intensità e voglia”. “Il gruppo lavora bene, lavora forte, ci ha sempre creduto in un momento in cui situazione era critica. La fiducia te la danno le facce dei calciatori che hanno sempre avuto grande voglia di dimostrare che la classifica non era veritiera. Non c’è da festeggiare, c’è da essere soddisfatti, ma sappiamo benissimo che è ancora molto dura. Bisogna immediatamente pensare a quello che ci aspetta”, conclude parlando della corsa salvezza.