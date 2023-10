Verona, Baroni: “Ottimo primo tempo, siamo in fase di costruzione”

Dopo il pareggio a reti bianche sul campo del Torino, l’allenatore del Verona Marco Baroni ha dichiarato la sua soddisfazione per il risultato: “La squadra ha fatto un ottimo primo tempo anche creando delle situazioni in cui poi sbagliamo la finalizzazione, ma la squadra mi è piaciuta, siamo venuti qui con personalità, abbiamo sempre tenuto il Torino lontano dalla nostra area. Abbiamo avuto qualche problemino, faccio i complimenti anche a chi è entrato. Siamo in costruzione, abbiamo cambiato tanto. Possiamo e dobbiamo crescere“.

Baroni poi ha parlato dell’esordio di Cruz e della prossima gara contro il Frosinone: “Chi va forte gioca, Cruz ha interpretato bene anche il modo in cui abbiamo interpretato la partita, mi serve per tenere tutti sulla corda perché questo è un campionato difficile. Il Frosinone ha un allenatore che è bravo, la squadra è costruita bene, c’è quell’entusiasmo che occorre quando si presentano in Serie A. Sarà una gara difficile“.