Monza, Palladino: “Vittoria che ci dà slancio, complimenti a Colombo”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha analizzato ai microfoni di DAZN la vittoria della sua squadra sul campo del Sassuolo: “Nel primo tempo il Sassuolo ci ha messo in difficoltà, soprattutto in transizione su nostri errori. Faccio i complimenti a Di Gregorio, che ci ha tenuto in piedi. Nella ripresa abbiamo avuto una reazione diversa, togliendo il freno a mano. Siamo stati bravi a creare subito tante palle gol e abbiamo portato a casa la gara. È una vittoria che ci dà tanto slancio e la dedichiamo al nostro presidente“.

Palladino ha poi elogiato l’autore del gol: “Colombo si è ambientato subito bene, è un attaccante importante, in cui crediamo molto. Gli mancava solo il gol. Oggi chi è entrato nella ripresa ha fatto la differenza, dimostrando grande spirito. Arrivavamo da buone partite, ma con pochi punti. Nello spogliatoio ho detto ai giocatori di crederci di più”. Poi qualche parola sul neo arrivato Papu Gomez: “È un giocatore fantastico, dalla tecnica impressionante. L’ho messo dentro al momento del bisogno e ha dato una grande risposta. Oggi sarebbe dovuto rimanere solo in panchina, ma ho fatto una forzatura e mi ha dato grande disponibilità. Vogliamo ritrovare presto un giocatore davvero forte“. Infine un pensiero sul prossimo impegno: “Contro la Salernitana, che ha bisogno di punti, sarà una gara complicata. Voglio massima intensità e attenzione per chiudere bene questo periodo“.