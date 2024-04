Verona, Baroni: “Lottare ogni secondo e su ogni pallone fa parte del nostro dna”

Il tecnico dell’Hellas, Marco Baroni, alla vigilia del match casalingo contro l’Udinese, uno scontro diretto di grande importanza in una gara molto sentita dalle due tifoserie, sottolinea la necessità di curare ogni minimo dettaglio in questa sfida salvezza: “Come ho detto alla squadra, ogni secondo, ogni pallone, ogni minuto dovrà essere di grandissima attenzione, non possiamo permetterci disattenzioni. Non dovremo lasciare nulla da questo punto di vista, dovremo avere grande concentrazione sempre, in tutti i momenti della partita”.

Baroni poi, riferendosi a un’Udinese che ha gli stessi punti (28) dei gialloblù, spiega quali errori non dovranno commettere: “Siamo consapevoli del nostro percorso e delle difficoltà della partita. Giochiamo contro una squadra forte, che ha valori tecnici e qualità importanti. Il posto che occupano in classifica non rappresenta la loro rosa, la loro società e il club che sono, ma a volte capitano questi percorsi complicati durante una stagione. Siamo consapevoli anche degli errori che noi abbiamo commesso contro il Genoa e a Bergamo, non dovremo ripeterli. Abbiamo però anche la convinzione di poter centrare una prestazione importante. Non dovremo pensare ad altro, solo alla prestazione”.

Al di là degli errori, c’è un aspetto che Baroni sottolinea e mette in evidenza: “Abbiamo trovato ormai la nostra identità, difendiamo di squadra e non solo di reparto. Domani giochiamo contro un avversario che sa chiudersi e ripartire con qualità e velocità. Al di là dei singoli valori dei giocatori, noi domani dobbiamo avere nella testa, nelle gambe e nel petto voglia e concentrazione. Sono partite che si vivono sulla prestazione di squadra”.

Al Bentegodi ci sarà un grande pubblico, di fatti si va verso il tutto esaurito: “Sarà fondamentale il grande apporto del nostro pubblico, che sempre ci sostiene. Dovremo crederci tutti fino alla fine sempre. È quasi un commento scontato, perché il nostro pubblico non manca mai su questo. Domani lottiamo tutti insieme”.

Infine torna sulla sfida dal punto di vista tattico, spiegando che non sarà una gara semplice: “Tutte le squadre fanno fatica ad attaccare difese schierate, non solamente noi. Quello che conta in questo momento è il centrare la prestazione durante tutto l’arco della partita, non possiamo sbagliare assolutamente su questo aspetto. L’Udinese è una squadra forte, ha dei valori e ha battuto squadre importanti. Conosciamo le difficoltà della partita. Noi dobbiamo giocare con grande ritmo, sia offensivo che difensivo, è nel nostro Dna, siamo in grado di farlo”.