Rugby, Innocenti: “Momento migliore degli ultimi 40 anni, contento di Quesada”

Il presidente della Fir, Marzio Innocenti, a margine dell’evento “Vittoria for Women – The numbers of preventions” svoltosi oggi a Milano, ha parlato della situazione del rugby italiano dopo le recenti vittorie al Sei Nazioni: “Che momento è per il rugby italiano? È il momento migliore degli ultimi 40 anni, forse di tutta la nostra storia. La Federazione molto serenamente porta avanti i propri programmi ed espone pubblicamente i suoi obiettivi. Sento la vicinanza da parte delle istituzioni, devo dire che questo è un bel risultato raggiunto dalla Federazione”.

Poi elogia il ct Quesada, ritenendosi contento della scelta fatta tre anni fa: “Certo, mi aspettavo questo impatto, stiamo lavorando da tre anni. Quesada è stato scelto prima del Mondiale, non sono mancate le critiche, ero convinto delle sue qualità, devo dire che mi ha sorpreso per la velocità di risultati, ora gli obiettivi che gli ho posto sono ambiziosi, se ci mette lo stesso tempo per raggiungerli sarò estremamente felice”.

Infine un commento sull’evento: “La prevenzione oncologica è fondamentale, l’arma più importante che abbiamo. Questa iniziativa di Vittoria per veicolare questo messaggio è davvero importante”.