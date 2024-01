Verona, Baroni: “La squadra ha risposto bene, serve gente che dia il massimo”

L’allenatore del Verona Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 contro il Frosinone: “Al di là del punto, che è un risultato positivo, ci interessava la prestazione: la squadra ha dato una risposta importante anche sotto il profilo della manovra. Ho cercato anche di dare delle certezze, nel primo tempo abbiamo tenuto un ritmo molto alto“. Il tecnico scaligero ha poi continuato: “Chi è arrivato ha fatto un paio di allenamenti e deve conoscere il nostro calcio, ma con questo tipo di atteggiamento sono fiducioso. La squadra c’è, è viva e vogliamo imbarcare solo gente che ci crede. Guardiamo le opportunità, non mi piace guardare indietro e questo lo trasferisco alla squadra che si allena forte. Non c’è un motivo al mondo per cui fare un passo indietro, semmai ne faremo uno avanti. Non temo di perdere giocatori, abbiamo bisogno delle teste qui, di gente che vuole dare il massimo. Se ci sono altre soluzioni si cambia, per arrivare all’obiettivo ci vuole gente che spende tutto“.