Napoli, Meluso: “Zielinski è un professionista. Osimhen ha voglia di vincere”

“Zielinski è un professionista. Ora pensiamo solo alla sfida di oggi che è importante per rimetterci in corsa per il quarto posto. Piotr è un giocatore importante per noi, finché sarà qui deve mettersi a disposizione”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso ai microfoni di Dazn prima del match contro la Lazio, soffermandosi sulla situazione contrattuale del centrocampista polacco. Tema caldo è anche il futuro di Victor Osimhen: “Molti pensano che se un giocatore deve cambiare maglia non può dare il 100%. Lui ha sempre voglia di vincere, anche in allenamento. L’aspetto agonistico non verrà meno, sono discorsi da fare a fine stagioni. Spero che quando tornerà sia nelle migliori condizioni fisiche e mentali per aiutare la squadra”.