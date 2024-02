Verona, Baroni: “Dobbiamo fare punti se vogliamo salvarci, Noslin avrà spazio”

Il tecnico del Verona Baroni ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla trasferta di Monza, valida per la 24ª giornata di campionato: “Ci servono punti, soprattutto in trasferta. Giochiamo allo stesso modo con tutti gli avversari. Stiamo lavorando tanto sul collettivo e cerchiamo di inserire velocemente i ragazzi nuovi. La partecipazione alle sedute aiuta i nuovi arrivati ad ambientarsi. La sconfitta di Napoli fa male, ma dobbiamo migliorare anche su queste situazioni se vogliamo salvarci”.

Sulle scelte di formazione: “Suslov è stata una piacevole sorpresa, ci darà una grande mano nel finale di stagione. Domenica è squalificato e penso che lo sostituirà uno dei nuovi. Noslin si sta ritagliando il suo spazio da titolare e probabilmente lo riconfermerò. Cruz sarà fuori per più di un mese. Mitrovic sta bene ed è a disposizione”.