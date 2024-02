Barcellona, Mundo Deportivo: Xabi Alonso in pole position per sostituire Xavi

Il Barcellona sta iniziando a pensare al dopo Xavi. La leggenda del club della Catalogna ha già annunciato che quella in corso sarà la sua ultima stagione sulla panchina blaugrana. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, Xabi Alonso sarebbe il principale candidato ad approdare al Barcellona nella stagione 2024/2025. L’attuale tecnico del Bayer Leverkusen, nonché ex giocatore del Real Madrid, sta tenendo testa al Bayern Monaco in Bundesliga e al momento ha 2 punti di margine in classifica sulla squadra di Tuchel. L’allenatore spagnolo è legato con il Bayer fino al 2026. Le alternative potrebbero essere Luis Enrique, per un romantico ritorno, Mikel Arteta e Roberto De Zerbi. I primi due scadono nel 2025, mentre l’ex Sassuolo nel 2026.