Gary Neville e Roy Keane lanciano accuse: “Alcune squadre italiane non erano pulite”

A cavallo tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del nuovo millennio, il Manchester United ha spesso incrociato le big italiane in Europa. I Red Devils di Ferguson nel loro XI schieravano due bandiere come Gary Neville e Roy Keane, che ora nel corso dell’ultimo episodio del podcast “The Overlap” lanciano delle accuse non troppo velate all’indirizzo del calcio italiano. “Penso che ci siano state alcune squadre contro cui abbiamo giocato che non erano pulite. Non posso fare nomi o accusare gente, ma quando ti guardi indietro e vedi cosa è uscito fuori con i medici in altri sport…”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’ex centrocampista: “Io contro alcune squadre mi consumavo, uscivo distrutto. Poi guardavo gli avversari… un paio di club italiani…e loro sembrava non avessero neanche giocato la partita”. Lo United in quegli anni affrontò Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio e Milan.