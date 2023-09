Verona, Baroni: “Contro il Torino gara complicata, servono spirito e coraggio”

In vista della gara di lunedì contro il Torino, il tecnico del Verona Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa. In apertura l’allenatore scaligero ha parlato dei problemi offensivi della sua squadra: “Il nostro lavoro è quello di trovare le soluzioni ai problemi. Contro Milan e Atlanta abbiamo tirato in porta più noi che i nostri avversari, ma questa sicuramente non è una soluzione e va fatto di più. Dobbiamo sicuramente migliorare da questo punto di vista“. Sul percorso fatto fin qui: “Non mi piace guardare quello che abbiamo fatto ma quello che ci aspetta. Dobbiamo avere lo stesso equilibrio nel lavoro settimanale per andare ad affrontare la partita con spirito e coraggio, quelle componenti che poi portano i risultati. Adesso troviamo un’altra partita complicata, come è stata quella contro l’Atalanta. Il Torino è una squadra fisica con molte certezze, ma noi siamo motivati per fare bene“.

Baroni ha speso poi alcune parole sui singoli, facendo anche il punto sugli infortunati: “Lazovic e Faraoni sono due giocatori fondamentali per noi. Abbiamo giocatori per poter spingere sulle fasce e dobbiamo ricreare queste condizioni, è un principio per la costruzione dell’azione offensiva perché non si può andare sempre per vie centrali. Djuric sarà convocato, mentre per Doig è ancora presto“. In chiusura un commento su Suslov: “È un giocatore che si può muovere su tutto il fronte offensivo, non è uno leggero, deve comprendere al meglio la sua capacità nel dribbling e ci stiamo lavorando anche perché arriva da un campionato diverso. Per me comunque rimane un giocatore che ci può dare una mano importante“.