Pagelle Lecce-Napoli 0-4, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Lecce-Napoli 0-4 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della settima giornata di Serie A 2023/2024. Al Via del Mare gli azzurri la sbloccano su palla inattiva grazie alla zuccata di Natan, poi nella ripresa entra Osimhen e timbra subito il cartellino, la reazione d’orgoglio dei salentini c’è ma non basta per riaprirla e Gaetano all’88’ fa calare il sipario, prima del rigore di Politano: secondo ko consecutivo per i padroni di casa. Di seguito ecco le pagelle.

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 5.5, Pongracic 6.5, Gallo 5.5 (16’st Dorgu 6); Blin 6 (16’st Gonzalez 6), Ramadani 5, Rafia 6 (16’st Oudin 6); Almqvist 6.5 (36’st Corfitzen sv), Krstovic 5.5, Strefezza 6 (26’st Piccoli 6). In panchina: Brancolini, Samooja, Sansone, Venuti, Berisha, Listkowski, Burnete, Touba. Allenatore: D’Aversa 6.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Ostigard 7, Natan 6.5, Olivera 6; Anguissa 6, Lobotka 6.5 (30’st Cajuste 6), Zielinski 7 (38’st Gaetano 7); Lindstrom 6 (13’st Politano 7), Simeone 5.5 (1’st Osimhen 7), Kvaratskhelia 6.5 (13’st Raspadori 6). In panchina: Contini, Idasiak, Demme, Mario Rui, Elmas, Zerbin, D’Avino, Zanoli. Allenatore: Garcia 7.

ARBITRO: Pairetto di Nicolino 6.5

RETI: 16’pt Ostigard, 6’st Osimhen, 43’st Gaetano, 50’st Politano (rig).

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottime condizioni, circa 30.000 spettatori presenti. Ammoniti: Gallo, Ramadani, Gonzalez, D’Aversa, Simeone, Kvaratskhelia. Angoli: 3-7. Recupero: 1′ pt, 5′ st