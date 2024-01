Una gara a porte chiuse per cori razzisti, l’Udinese valuterà se presentare ricorso

Nessun commento da parte dell‘Udinese dopo la sentenza del giudice sportivo della Serie A, che ha disposto la sanzione di una partita a porte chiuse dopo i cori razzisti indirizzati da alcuni tifosi friulani a Mike Maignan. Come fa sapere l’ANSA, la società bianconera si riserva di valutare, nelle prossime ore, se presentare ricorso. Secondo quanto riporta l’ANSA, il club si dice sicuro di aver adottato tutte le misure necessarie per dare un segnale forte, escludendo a vita dal Bluenergy Stadium l’autore già individuato delle espressioni razziste. Prima di prendere una decisione, i legali della società valuteranno il dispositivo del giudice sportivo. La gara da disputare a porte chiuse è quella con il Monza di sabato 3 febbraio alle 15.

Il club già da sabato sera aveva lavorato in stretta collaborazione con le Autorità mettendo a disposizione tutte le sue telecamere e la strumentazione d’avanguardia di cui è dotato il Bluenergy Stadium “al fine di dare un riscontro rapido alle indagini ancora in corso”, si legge in una nota pubblicata ieri.