Coppa d’Africa: CAF apre un’indagine dopo la rissa in Marocco-Repubblica Democratica del Congo

La Confederazione del calcio africano (CAF) ha aperto un’indagine dopo la rissa scoppiata tra Marocco e Repubblica Democratica del Congo, al termine del match valido per la seconda giornata del Gruppo F di Coppa d’Africa. “Ci sono relazioni speciali e storiche tra il Regno del Marocco e la Repubblica Democratica del Congo, nonché dei legami fraterni tra i popoli dei due Paesi. L’eccezionale rapporto di cooperazione tra la FRMF e la Federazione congolese (FECOFA), il numero di giocatori congolesi che giocano in Marocco e gli scambi calcistici esistenti tra le due federazioni ne sono una vera testimonianza”, ha affermato la Federazione di calcio del Marocco (FRMF) in una nota. Inoltre, il presidente della FRMF, Fouzi Lekjaa, è stato il primo a congratularsi con l’allenatore della squadra del Congo, Sébastien Desabre, al termine della partita.