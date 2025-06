Il Napoli ha ufficializzato l’ingaggio di Kevin De Bruyne: il centrocampista belga, proveniente dal Manchester City, ha firmato per due stagioni (con opzione per la terza).

“Benvenuto Kevin”. Con queste parole, sul suo profilo X, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha annunciato la firma di Kevin De Bruyne. Il patron azzurro, dopo le visite mediche e la firma di questa mattina, lo ha ufficializzato pubblicando una foto in cui stringe la mano all’ex giocatore del Manchester City.

