Il Giro del Delfinato prosegue e Milan cerca il bis, ma la beffa è arrivata a pochi istanti dal raggiungimento del traguardo.

Prosegue il Giro del Delfinato dopo la vittoria di Remco Evenepoel nella quarta tappa. Nella cronometro da Charmes-sur-Rhône a Saint-Péray si è imposto il campione del mondo di specialità, che passa anche al comando della classifica. Evenepoel si è preso il primo posto strappando la maglia gialla allo spagnolo Ivan Romeo, che aveva vinto la terza tappa.

Nella giornata di oggi, invece, è andata in scena la quinta frazione: da Saint-Priest a Mâcon, una tappa da 183 chilometri. I corridori sono partiti a 215 metri di altitudine da Saint-Priest e per i primi 85 km non hanno affrontato grandi difficoltà altimetriche. La fuga, infatti, è già decollata prima del GPM di giornata, la breve Cote de Saint-Amour.

Delfinato, Milan non ce la fa: Stewart vince la quinta tappa del Giro

In testa al plotone, dopo pochi km dalla partenza, si è imposta la Lidl Trek di Jonathan Milan, che ha lottato fino alla fine. La fuga, poi, ha approcciato la prima salita categorizzata della giornata: la Cote de Saint-Amour. Al termine del GPM è Benjamin Thomas a passare per primo, quello messo meglio in classifica generale tra i corridori in fuga.

Dopo diverse salite, cadute e ritiri, a prendere il comando è stata la squadra di Evenepoel, che allo stesso tempo ha aiutato la Lidl nell’inseguimento. Dopo l’ultima salita di giornata, a meno di 30 km dal traguardo, Mathieu van der Poel ha messo la squadra a tirare.

In tanti hanno provato a stare davanti negli ultimi km, soprattutto la Lidl Trek, che è comparsa con quattro uomini alla flamme rouge al servizio di Milan. Il corridore italiano, però, non ce l’ha fatta. La beffa è arrivata proprio sul finale e non ha concesso a Milan di fare il bis in questo Giro del Delfinato. A vincere la quinta tappa è stato Jake Stewart. Grandissimo lavoro del britannico nel finale.