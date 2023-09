Udinese: vittoria 10-3 contro la primavera in attesa della firma di Pereyra

Nella settimana della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, l’Udinese è scesa in campo in un test amichevole con la primavera. Punteggio finale di 10-3 con poker di Quina, doppietta per Success e reti di Perez, Thauvin, Kamara e Camara. Per la Primavera di mister Bubnjic a segno Diawara, che ha aperto le marcature, Pejicic e Di Lazzaro. Per quanto riguarda il mercato è ufficiale l’arrivo di Pereyra, che si era svincolato proprio dall’Udinese al termine della scorsa stagione.