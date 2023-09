Neymar difende l’Arabia Saudita: “Vi assicuro che anche qui la palla è rotonda e ci sono i pali”

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Brasile, Neymar, non senza ironia, ha risposto ad alcune ficcanti domande dei giornalisti locali sul suo trasferimento nel campionato dell’Arabia Saudita: “Posso assicurarti che il calcio in Arabia Saudita è uguale. Anche qui la palla è rotonda, abbiamo i pali. Ci alleniamo in maniera intensa anche in Arabia, io voglio vincere dei trofei con l’Al-Hilal”.