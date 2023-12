Udinese-Verona 3-3, Balzaretti non ci sta: “Recupero senza senso di Maresca, gol arrivato oltre il tempo”

“Non è il primo episodio in cui siamo sfortunati in questa stagione. Non mi piace parlare di queste cose ma è giusto riportarvi il pensiero del club. C’è un tempo, quando si va oltre è troppo, il gol di Henry per noi è arrivato con venti secondi di ritardo sul triplice fischio”. Lo ha detto il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Federico Balzaretti, dopo il pareggio per 3-3 contro il Verona criticando l’operato dell’arbitro Maresca: “Anche oggi è successo in Lecce-Bologna. Il recupero ormai è random, bisogna rispettare il tempo, già erano eccessivi i 30 secondi aggiuntivi per una semplice rimessa. Non ha un senso logico. Abbiamo parlato con Maresca, ognuno rimane sulla sua posizione, mi ha detto che per lui il tempo non era finito”.