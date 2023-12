Europei 2024, biglietti partite Italia: dove trovarli, prezzi e come acquistarli

L’Italia conosce ora le sue avversarie nel girone degli Europei 2024 e di conseguenza anche le sedi, le date e, in attesa però del calendario esatto con gli stadi di riferimento, gli orari: è allora già tempo di pensare a quali saranno i prezzi dei biglietti, dove trovarli e come acquistarli. Nell’ordine l’Italia, inserita nel gruppo B, affronterà Spagna, Croazia e Albania. Gli azzurri partiranno contro l’Albania sabato 15 giugno a Dortmund, giovedì 20 giugno la seconda sfida contro la Spagna a Gelsenkirchen, lunedì 24 giugno l’ultima sfida dei gironi contro la Croazia a Lipsia.

Nei prossimi giorni partirà la vendita dei biglietti destinati alle squadre finaliste. Queste le modalità di vendita per l’Italia e i prezzi, comunicati da Uefa e Figc: Prime Seats: € 400 (disponibili solo per la vendita libera), Categoria 1: € 200, Categoria 2: € 150 Categoria 3: € 60, Fans First: € 30, Diversamente abile non deambulante (incluso accompagnatore): € 30, Diversamente abile deambulante (incluso accompagnatore): € 30.

Come spiega la Figc, sono due le modalità d’acquisto per i tifosi azzurri, Vendita destinata agli appartenenti al fan club Vivo Azzurro (possessori di una Vivo Azzurro Membership Card); Vendita libera dedicata ai tifosi Azzurri (modello ‘Fans of’): A partire da lunedì 4 dicembre fino a martedì 12 dicembre sarà possibile effettuare la propria richiesta di biglietti per le partite degli Azzurri. Al termine della finestra di vendita – qualora la richiesta fosse molto alta – i tagliandi saranno assegnati a seguito di una lotteria realizzata direttamente dalla UEFA, che provvederà inoltre ad informare gli assegnatari dei biglietti entro il mese di gennaio 2024, fornendo le relative istruzioni per il pagamento.