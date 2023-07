Wimbledon 2023, Musetti sbatte contro Hurkacz e si ferma al terzo turno

Hubert Hurkacz mette fino al cammino di Lorenzo Musetti nel torneo di Wimbledon 2023. L’azzurro sbatte al terzo turno sul numero 18 al mondo, maggiormente a suo agio su questa superficie. La differenza la fanno i dettagli nel 7-6(4) 6-4 6-4 con cui il polacco si sbarazza del portacolori italiano, cui manca ancora quel “qualcosina” di cui parlava al termine del match con Munar per agguantare la top-10 e coronare il proprio sogno.

PRIMO SET – Con un Hurkacz praticamente perfetto nei propri turni (mai più di due punti ceduti) e un Musetti che prova diverse soluzioni per provare ad avviare lo scambio in risposta, la partita scorre senza troppi sussulti sino al decimo game, quando l’azzurro comincia a palesare i primi problemi. Dal 40-15 commette due doppi falli consecutivi, concede ma annulla due set point (con un ace e con una smorzata) e impatta sul 5-5. Ma il polacco è più solido nel momento della verità, con un pizzico di fortuna che non guasta mai: il primo minibreak arriva con una mezza riga colpita con un drop, Lorenzo in un lampo si ritrova sotto 6-1 e con un warning per una pallata scagliata fuori dal campo. Hurkacz si distrae, Musetti accorcia sul 4-6 ma scivola nell’undicesimo punto e cede la prima frazione.

SECONDO SET – E’ un match che richiede una concentrazione costante per Musetti, il quale non può assolutamente concedersi pause come quella avuta nel terzo game. Due doppi falli, un passante non impossibile sbagliato e una clamorosa volèe di rovescio in rete che non rende giustizia alla sua enorme sensibilità. Hurkacz, invece, è una sentenza: gli unici treni per l’azzurro passano nell’ottavo gioco sullo 0-30 e con il polacco al servizio per il set con la prima palla break concessa, ma Hubi conserva sempre il pallino del gioco e non concede alcuna chance al giovane avversario, concludendo sul 6-4 forte del 73% di prime messe in campo.

TERZO SET – La forbice si allarga in apertura di terza frazione, con un rovescio in corridoio che sa di resa Musetti regala il break a Hurkacz, che resta ingiocabile nei propri turni raggiungendo quota 10 ace sulla palla del 3-1. Eccezion fatta per un 30-30 sul 4-3, il semifinalista dell’edizione 2021 dei Championships sembra irraggiungibile sino all’ultimo game, quando succede praticamente di tutto. Lorenzo mette pressione, pesca il jolly con uno splendido passante e sale 15-40. Hurkacz riemerge con due ace (uno dei quali tocca per un filo d’erba), Musett si procura un’altra chance ma non riesce a controllare la risposta. Seconda parità, la seconda di Hubi viene chiamata out ma il challenge trasforma un doppio fallo in una prima da ripetere. E il polacco è una sentenza: servizio vincente, poi il sedicesimo ace per chiudere la pratica e volare agli ottavi.