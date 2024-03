Udinese-Torino, Juric: “Affrontiamo una squadra con un organico importante. Masina ci sta sorprendendo”

“Affrontiamo un’Udinese che ha giocatori forti, di gamba. L’organico è importante, sono bravi ad aspettare per poi colpirti in velocità. Npoi stiamo giocando a ottimi livelli, ma spesso non riusciamo a capitalizzare e ci manca qualche dettaglio. Bisogna continuare a crescere e cominciare a vincere le partite anche in maniera sporca”. Così Ivan Juric parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese. Sulla formazione: “Tameze non ci sarà, tornerà la porssima. Rientra Lovato, ma vediamo in che condizioni. Sanabria ha preso una botta, bisogna capire come sta. Speriamo cominci a segnare come nell’ultima partita”. Partita importante per un ex quale Adam Masina: “Ci sta sorprendendo in positivo, a Udinee non giocava quasi mai. E’ un giocatore che ci dà caratteristiche diverse rispetto a Lazaro o Vojvoda.”