Quarti di finale e semifinali Champions League 2023/2024: date andata e ritorno

Le indicazioni sulle date dei quarti di finale e delle semifinali di Champions League 2023/2024. Restano otto le squadre ancora in corsa nella massima competizione europa per club, purtroppo senza italiane protagoniste. Ma lo spettacolo è assicurato in questo percorso che porterà alla finale di inizio giugno. Nel dettaglio, l’andata dei quarti è fissata per martedì 9 e mercoledì 190 aprile, due partite per ciascuna serata con inizio alle ore 21; le gare di ritorno avranno luogo martedì 16 e mercoledì 17 aprile, con sfide invertite, anche in questo caso due incontri a serata e orario di inizio delle 21. Le semifinali d’andata andranno in scena il 30 aprile e il 1 maggio, una settimana dopo le gare di ritorno. Di seguito ecco il riepilogo.

QUARTI DI FINALE

Andata 9-10 aprile 2024

Ritorno 16-17 aprile 2024

SEMIFINALI

Andata 30 aprile-1 maggio 2024

Ritorno 7-8 maggio 2024